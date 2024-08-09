Київстар з 2022 року надав допомоги на понад 2 млрд грн

Від початку повномасштабного вторгнення компанія Київстар стала активним учасником загальнонаціонального спротиву агресору. За 29 місяців війни обсяги допомоги Київстар ЗСУ, абонентам, суспільству перевищили суму в 2,1 млрд грн.

Основний фокус допомоги Київстар – забезпечення гуманітарних потреб ЗСУ. Так, у межах спільної ініціативи з фондом Повернись живим "Нам тут жити" 146 інженерно-саперних груп ЗСУ отримали транспорт, обладнання та захисне спорядження – внесок компанії та її співробітників у цей проєкт перевищив 32 млн грн.

Понад 50 млн грн виділено Київстар для придбання комплексних апаратних зв`язку (КАЗ) для підрозділів повітряних сил ЗСУ, які прикривають небо над Одеською, Миколаївською, Херсонською, а також частиною Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Завдяки благодійним СМС та підключенню Суперсили "Допомога ЗСУ" абоненти оператора перерахувати 80 мільйонів гривень допомоги з лютого 2022 р. Окрім цього, мобільний оператор реалізує комплексну програма реінтеграції ветеранів "4.5.0. Нарешті вдома".

Не менш важливою для компанії є підтримка медичних закладів, де лікуються воїни ЗСУ а також цивільні, постраждалі у результаті дій агресора. Зокрема Київстар власним коштом збудував мережі інтернету для низки госпіталів, а також перерахував 20 млн грн на закупівлю медичного обладнання для блоку дитячих опіків центру "Незламні" у Львові.

10 млн грн – нещодавній внесок компанії у загальнонаціональну справу відбудови дитячої лікарні "Охматдит".

Київстар підтримує навчання і розвиток освіти в Україні. Так, спільно з благодійною платформою dobro.ua компанія реалізує освітню ініціативу для дітей, що втратили одного чи обох батьків під час війни, мета якої забезпечити IT-освітою 340 юнаків і дівчат старшої школи, підопічних БФ "Діти Героїв".

Внесок Київстар у цей проєкт становить 5,8 млн грн. Крім того, оператор у рамках послуги Київстар ТБ надає безкоштовний доступ до освітнього контенту, з метою допомогти студентам та школярам освоювати навчальні програми.

Київстар піклується про відновлення та розвиток цифрової інфраструктури країни. Так задля цього виділено 300 млн грн фонду "United-24". Компанія підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси і послуги без додаткової оплати.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи Київстар побудував 60 тисяч базових станцій мобільного зв`язку, 14,9 тисяч технологічних майданчиків, прокладено понад 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній.

Довідка про Київстар

Київстар найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2024 року обслуговував понад 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON.

Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua