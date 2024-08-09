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У громадському транспорті Києва не працювали валідатори: роботу відновили

П'ятниця, 9 серпня 2024, 11:17

Із технічних причин у наземному громадському транспорті Києва тимчасово не працювали валідатори: наразі роботу відновили.

Про це повідомляє КМДА.

Сплата за проїзд у наземному громадському транспорті відбувалася лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку "Київ Цифровий".

Згодом фахівці виявили причину порушення. Роботу валідаторів у наземному громадському транспорті повністю відновили.

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Економічна правда.

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