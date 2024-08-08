У п’ятницю відключати світло не планують, але просять економити
Четвер, 8 серпня 2024, 18:16 -
У п’ятницю 9 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"9 серпня відключення застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.
Реклама:
"Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.
Нагадаємо:
Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.
Реклама:
В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.
За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.
Реклама: