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У п’ятницю відключати світло не планують, але просять економити

Четвер, 8 серпня 2024, 18:16 - Олексій Артемчук

У п’ятницю 9 серпня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"9 серпня відключення застосовуватись не будуть", - йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

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"Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.

Нагадаємо:

Покращення ситуації зі світлом стала можливою завдяки завершенню ремонтів на двох АЕС та зниженню температури.

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В "Укренерго" попросили українців звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері, і перенести його у день.

За умови відсутності нових обстрілів, наступні три місяці Україна можуть пройти у енергобалансі - з мінімальними обмеженнями світла.

електроенергія Укренерго
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