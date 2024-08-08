АРМА шукає управителя для санаторію, який оцінили у 27 мільйонів 

Національне агентство з управління активами (АРМА) оголошує відбір управителя для санаторію "Квітка Полонини" на Закарпатті.

Про це повідомила глава агентства Олена Дума.

Санаторій розташованого в селі Солочин Свалявського району Закарпатської області.Тендер вже відкритий для пропозицій на Prozorro.

За інформацією голови агентства, санаторій передано в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва. Ринкова вартість активів становить 26,7 млн грн.

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Санаторій "Квітка Полонини" включає в себе різні об'єкти нерухомості: адміністративно-побутовий корпус, клуб-їдальню загальною площею 1185 кв.м., спальний корпус площею 3020,6 кв.м., овочесховище, ЗТП, склад площею 505,2 кв.м., пошту, житловий будинок, котельню площею 217,2 кв.м., бювет, цех площею 414,3 кв. м., очисні споруди, насосну, огорожу та доріжку.

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Економічна правда