У застосунок "Армія+" будуть інтегровані сервіси і для сімей військових  

Мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+" об'єднає всі сервіси для військових у єдиній системі, крім того, туди будуть пізніше інтегровані сервіси також для сімей військових.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми йдемо ще далі і представляємо цифрову платформу для військових "Армія+". Наша мета - створити екосистему, яка робить життя військового простим і зрозумілим. Згодом ми інтегруємо в "Армію+" сервіси і для сімей військових. Це глобальне завдання. Це охоплює всі аспекти життя наших захисників", - сказав Умєров на презентації застосунку в четвер.

Як повідомляла УП, в Україні запрацював мобільний застосунок "Армія+", завдяки якому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти.

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"Від сьогодні (8 серпня – УП) працюватиме застосунок "Армія+". Стартує він із базової функції – це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде АрміяID (електронні посвідчення військових – УП) та опитування (бійців – УП), щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями", - розповів президент Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Президент підкреслив, що на наступних етапах розвитку "Армії+" у застосунку мають зʼявитися й інші функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби.

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Зокрема, за його словами, у застосунку будуть курси та навчальні програми для бійців. Зеленський також додав, що в "Армії+" буде забезпечена надійна комунікація між воїнами – створені захищені чати.