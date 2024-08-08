Держава інвестує у бізнес 6 тисяч українців 1,5 млрд 

Цьогоріч переможцями програми програми "Власна справа" стали понад 6 тисяч українців, в їх бізнес держава інвестує 1,5 млрд грн.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

У пресслужбі міністерства також зазначили, за підсумками чотирнадцятої хвилі визначені ще 334 переможці програми. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 80 млн грн.

Серед отримувачів мікрогрантів чотирнадцятої хвилі 54% жінок, 34% чоловіків та 12% юридичних осіб.

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Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці чотирнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 110 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 46 осіб;

переробна промисловість – 42 особи.

Нагадаємо:

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За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Економічна правда