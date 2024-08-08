ВАКС відмовив акціонеру "Укрнафтобуріння" у скасуванні арешту Сахалінського родовища

Вищий антикорупційний суд відмовив одному з акціонерів компанії "Укрнафтобуріння", яка розробляє Сахалінське родовище, у скасуванні арешту майна та передання майнових прав до Національного агентства з управління активами (АРМА).

Про це повідомила глава агентства Олена Дума.

"ВАКС закрив провадження по розгляду клопотання про скасування арешту по Сахалінському родовищу. Заявником не доведено обставини щодо підсудності ВАКСу про розгляд цього клопотання", – написала вона у Telegram.

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Нагадаємо:

Колишні власники Сахалінського родовища JKX Ukraine B.V. подали апеляцію у Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на скасування арешт їхнього майна.

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.

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"Нафтогаз" сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року.

У кінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий "Укрнафтобурінню" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

За рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.

За 6 місяців простою ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" держава втратила 2,46 млрд грн податків.