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Мінфін презентував послам G7 плани реформування Держмитниці 

Четвер, 8 серпня 2024, 12:56 - Віктор Волокіта

Міністерство фінансів у середу, 7 серпня, презентувало послам та представникам країн Великої сімки (G7) плани щодо реформування Державної митної служби. 

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції.

Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. 

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У свою чергу, Посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою. 

Нагадаємо: 

Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility,  Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.  

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Ухвалити зміни до Митного кодексу потрібно не пізніше жовтня.

Економічна правда

Мінфін реформа G7
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