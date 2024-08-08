Мінфін презентував послам G7 плани реформування Держмитниці 

Міністерство фінансів у середу, 7 серпня, презентувало послам та представникам країн Великої сімки (G7) плани щодо реформування Державної митної служби.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції.

Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

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У свою чергу, Посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою.

Нагадаємо:

Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.

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Ухвалити зміни до Митного кодексу потрібно не пізніше жовтня.

Економічна правда