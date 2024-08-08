Мінфін презентував послам G7 плани реформування Держмитниці
Міністерство фінансів у середу, 7 серпня, презентувало послам та представникам країн Великої сімки (G7) плани щодо реформування Державної митної служби.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Реформування Держмитслужби є одним із пріоритетів України у процесі інтеграції в ЄС. Ми маємо на меті трансформацію української митниці у східний кордон Європи за стандартами ЄС і водночас посилення її безпекової функції.
Ми зацікавлені в розбудові ефективної, високотехнологічної та прозорої митниці, що потребує часу, виважених рішень та консолідованої підтримки", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
У свою чергу, Посли та представники посольств країн-членів G7 в Україні висловили готовність продовжити детальні обговорення необхідних кроків за реформою.
Нагадаємо:
Реформування митниці передбачено Планом України в рамках інструменту ЄС Ukraine Facility, Національною стратегією доходів на 2024-2030 роки, а також є одним із структурних маяків в рамках Програми МВФ Extended Fund Facility.
Ухвалити зміни до Митного кодексу потрібно не пізніше жовтня.
Економічна правда