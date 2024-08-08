АМКУ розглядає угоду між Гамбургом і швейцарською MSC: можлива монополізація в Україні

Антимонопольний комітет України наприкінці липня розпочав розгляд справи про продаж частки в німецькому порту Гамбург швейцарській контейнерній компанії MSC.

Про це повідомила пресслужба комітету, пише LIGA.net.

Комітет прийшов до висновку, що за певних умов ця угода може призвести до монополізації ринку перевалки контейнерних вантажів у межах порту Одеса, що є підставою для заборони концентрації.

"Отже, комітетом виявлені підстави для поглибленого дослідження стану конкуренції та аналізу впливу концентрацій на товарні ринки України.

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Одночасно з початком розгляду вказаних справ про концентрації комітетом розпочато розгляд справи про узгоджені дії, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням цих концентрацій", – повідомив комітет.

У 2023 році MSC оголосила про угоду з придбання частки в Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), яке є оператором порту Гамбурга. Після завершення угоди MSC отримає 49,9% HHLA, у міста Гамбург в особі компанії HGV буде 50,1%.

На сайті АМКУ повідомляється, що він перевірить дві концентрації в межах цієї угоди:

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набуття контролю над HHLA компаніями SAS Shipping Agencies Services S.à r.l ("дочка" MSC) і HGV;

набуття контролю над Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE ("дочка" MSC) компаніями SAS Shipping Agencies Services і HGV.

Нагадаємо:

Порт Гамбурга – найбільший морський порт у Німеччині та третій за величиною в Європі.