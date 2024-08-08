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Укроборонпром найшвидше зростає з сотні найбільших оборонних компаній світу

Четвер, 8 серпня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Українська правда

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, за рейтингом Defense News, Укроборонпром вперше увійшов до топ-50 всесвітніх оборонних компаній.

Джерело: Камишін у telegram

Пряма мова: "Рейтинг щороку складає Defense News. І якщо минулого року Укроборонпром посідав 65 місце, то зараз перестрибнув одразу 16 сходинок.

З сотні найбільших оборонних компаній світу саме Укроборонпром зростає найшвидше – його виручка за 2023 рік виросла на 72% до $2,2 млрд.

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Перші пів року 2024-го показують: темп тримаємо й у цьому році".

Нагадаємо: Повідомлялося, що в Україні запрацював перший проєкт в рамках партнерства Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall – цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Українська правда

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Укроборонпром
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