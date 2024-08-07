БЕБ підозрює полтавських посадовців у розтраті на закупівлі великої партії дронів 

Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській област підозрюють колишнього директора та головного спеціаліста оборонного департаменту у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів. У міськраді провели обшуки.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, у грудні 2023 року підозрювані провели закупівлю квадрокоптерів для військових частин за 38 млн грн.

Згодом під час моніторингу ринкових цін фахівці територіального управління БЕБ виявили значне завищення вартості замовлення.

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Зокрема аналітики БЕБ підтвердили 5,3 млн грн завданих збитків місцевому бюджету.

Детективи провели обшуки помешкань фігурантів та приміщення міськради та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони,

За результатами проведених слідчих дій двом особам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

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Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Нагадаємо:

Один із відомих організаторів азартних ігор відшкодував понад мільярд гривень несплачених податків до бюджету.

Економічна правда