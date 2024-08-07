НКЦПФР зафіксувала порушення на зборах акціонерів "Укрнафтобуріння"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зафіксувала порушення профільного законодавства товариством ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" (УНБ) під час організації дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів УНБ, що відбулися 11 березня .2024 року.

Про це пише NADRA.INFO із посиланням на постанову НКЦПФР про застосування заходів впливу контрольного характеру від 13.06.2024 (17.06.2024), про яку на широкий загал досі не повідомляли.

Щодо порушень під час скликання та проведення зборів до Комісії звернулися акціонери УНБ: Приватна компанія з обмеженою відповідальністю JKX Ukraine B.V. (Нідерланди), ARES SYSTEMS LTD (Англія), ARIANA BUSINESS LIMITED (Англія), які володіють понад 5% акцій ПрАТ.

НКЦПФР встановила, що Укрнафтобуріння порушило вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів у частині не надання акціонерам можливості ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, а також матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.

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Крім цього, УНБ не надало відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, і не надіслало акціонерам відмови у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Укрнафтобуріння подало до НКЦПФР низку пояснень, які "не спростовують вчинення правопорушення".

За вчинення порушень профільного законодавства НКЦБФР застосувала у відношенні ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" основний захід впливу контрольного характеру у вигляді публічного попередження.

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JKX Ukraine B.V. звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом про визнання рішень загальних зборів акціонерів недійсними.

У свою чергу, ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" звернулося до Київського окружного адміністративного суду із позовом проти НКЦПФР – просить суд визнати протиправною та скасувати постанову Комісії "про застосування заходів впливу контрольного характеру".

Нагадаємо:

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" перебуває в управлінні ПАТ "Укрнафта". Приватний акціонер УНБ заявляв про незаконне відчуження його активів.

В грудні 2023 р. Укрнафтобуріння припинило видобування вуглеводнів на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі через анулювання спеціального дозволу, в результаті чого, за даними керівництва УНБ, держава недоотримала мільярди гривень.

6 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння", яка була відчужена у Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі.