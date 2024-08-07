Поліція замовила ремонт за 50 мільйонів із завищеними цінами на арматуру та кондиціонери

Головне управління Національної поліції в Одеській області за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна Група "Гарант Якості" реконструкцію комплексу будівель за 56,58 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на видання "Центр публічних розслідувань".

Наступного дня після укладання договору поліція домовилась з підрядником про зниження вартості на 3,17 млн грн коштом зниження деяких складових кошторису. Однак і після внесених змін журналістка "Центру публічних розслідувань" знайшла деякі будматеріали та обладнання по завищеній ціні.

Як з’ясувалося, арматуру класу А-ІІІ діаметром 14 мм врахували по 50 331 грн/т (тут і далі ціни вказано з ПДВ). На ринку її можна купити по 32 050 грн/т, що на 36% дешевше.

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Згідно з кошторисом в будівлі поліції буде встановлено як мінімум 18 кондиціонерів. Найдорожча у кошторисі спліт-система коштує понад 69 708 грн. Таких систем планують поставити 4 штуки.

Перевірка на hotline показує середню ринкову ціну цих спліт-систем на рівні 47 тис грн. А в одному з магазинів, з яким вдалось зв’язатись журналістці, підтвердили, що мають тотожні за 34 тис грн. Це майже вдвічі дешевше ніж в кошторисі.

Вартість будматеріалів в договорі визначена "динамічною", що означає можливість зміни вартості по ходу будівництва. Відтак остаточні ціни знатиме тільки замовник.

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ТОВ "Будівельна група "Гарант якості" належить Геннадію Лебедєву з Миколаєва.

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Економічна правда