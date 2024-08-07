Мережа "Аврора" розглядає вихід у Молдову та Балканські країни

У 2025 році мережа мультимаркетів "Аврора" планує вийти в Молдову, а роком пізніше - вийти на Балканські країни.

Про це розповів гендиректор компанії Тарас Панасенко в ефірі "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" від Forbes Ukraine.

"Ми прискіпливо дивимося на Молдову, наступного року це має відбутися", – розповів Панасенко.

Це органічний ринок, він малий по обсягу, каже Панасенко. "Але з погляду регуляції, мови – якщо в тебе є бізнес у Румунії, то вийти в Молдову достатньо просто, – розповів він під час Business Breakfast. – Там набагато нижча конкуренція, і з погляду прибутковості це суперринок".

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У 2026 році компанія "Аврора" почне вихід на ринки наступних країн, повідомив її співвласник. "Зокрема, дивимося на Балканські країни", – каже Панасенко.

Наразі торговельна мережа "Аврора" працює в Україні та Румунії, у яких вона також розвиватиметься.

Економічна правда.

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