Аудитор з "великої четвірки" отримав штраф за надто великий гонорар від компанії Абрамовича

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Британський регулятор наклав штраф в майже 300 тис фунтів на аудиторську компанію Ernst & Young LLP (EY UK) за перевищення положеного ліміту на гонорари.

Про це повідомляє Financial Times.

Регулятор бухгалтерського обліку Великої Британії наклав на EY 295 000 фунтів стерлінгів після того, як бухгалтерська фірма порушила ліміт комісії стосовно свого клієнта Evraz, російської сталеливарної компанії, найбільшим акціонером якої на той час був олігарх Роман Абрамович.

Штраф був накладений на компанію "Великої четвірки" після того, як EY не дотримувався етичних стандартних правил спостережної організації під час аудиту Evraz у 2021 році. EY також отримала нефінансові санкції, зокрема догану.

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У Британії для мінімізації конфлікту інтересів діють обмеження на надання аудиторськими компаніями неаудиторських послуг (таких як консалтинг).

Зазначається, що обмеження на неаудиторські роботи становить 70% від середньої суми гонорарів, сплачених аудиторській фірмі за попередні три роки поспіль.

EY у 2021 році перевищила цей показник, неправильно порахувавши співвідношення гонорарів на рівні мережі, тоді як треба було це зробити на рівні фірми. Загальна сума гонорару становила 535 000 дол – удвічі більше за дозволений ліміт 280 000 дол.

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В повідомленні додають, що порушення не було навмисним, визнав регулятор.

Економічна правда.