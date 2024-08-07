Київстар та "Повернись живим" передали 10 мобільних систем зв’язку для ПвК "Південь"

В рамках спільного проєкту "Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО", ініційованого компанією "Київстар" та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим", закуплено та передано 10 комплексних апаратних зв’язку для Повітряного командування "Південь" вартістю 86 703 379 гривень.

10 комплексних апаратних зв’язку (КАЗи) передали силам ПвК "Південь", які прикривають Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, а також частково Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області.

Завдяки мобільності, а також повній енергетичній і тепловій незалежності, КАЗи здатні супроводжувати бойові підрозділи ППО за будь-яких обставин та погодних умов.

"Ми вдячні усім захисникам, які боронять українське небо. І як результат вдячності, наш щоденний обов’язок – підтримувати та забезпечувати бійців усім необхідним. Ця ініціатива є продовженням систематичної допомоги ЗСУ від наших абонентів та компанії "Київстар". Дякую усім, хто підтримує проєкт, і нашому партнеру – "Повернись живим" – за ефективну та плідну співпрацю", — зазначає Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Комплексні апаратні зв’язку (КАЗи) — це спеціально обладнані повнопривідні вантажівки, розроблені Фондом і військовими Протиповітряної оборони, завдяки яким відбувається координація роботи й організація звʼязку між підрозділами ППО.

КАЗи є одними з головних автівок дивізіонів та своєрідною "нервовою системою" ППО. Мобільні системи зв’язку приймають інформацію про небезпеку з повітря і за лічені секунди передають її у бойові підрозділи, котрі знищують ворожі цілі.

"Комплексні апаратні зв’язку спроєктували фахівці Фонду у співпраці з військовими протиповітряної оборони. Їх зробили на базі повнопривідних вантажівок. За потреби КАЗи можна застосовувати як командно-штабні машини. Вони обладнані всіма потрібними для військових засобами звʼязку та відображення інформації, автономним живленням, опаленням та кондиціонуванням, а також блоком для відпочинку особового складу. Комплексні апаратні супроводжують зенітні ракетні комплекси або радіотехнічні підрозділи, координують їхню роботу, забезпечуючи між ними безперебійний, стійкий і захищений звʼязок. Це рішення допомагає закривати українське небо і суттєво підвищує ефективність протиповітряної оборони", — коментує Тарас Чмут, директор "Повернись живим".

Проєкт "Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО" стартував у кінці березня 2024 року. Кошти на комплексні апаратні зв’язку зібрали за чотири місяці.

50 млн грн виділила компанія Київстар. Понад 21 млн грн – акумулювали абоненти мобільного оператора за допомогою благодійної Суперсили "Допомога ЗСУ", яка доступна у більшості тарифних планів передплати, та благодійні короткі номери. Ще 15,4 млн грн – донати на загальні рахунки Фонду "Повернись живим".

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін.

Київстар розвиває в Україні нові технології зв`язку та в найближчі п`ять років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах.

Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua