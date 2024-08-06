Гороховський пропонує скоротити програми підтримки бізнесу, а не підвищувати податки "малюкам"

Співзасновник monobank і член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові ("Рада семи") Олег Гороховський виступає за скорочення програм підтримки бізнесу замість запропонованого в законопроєкті №11416 підвищення податків для малих і середніх підприємств.

Про це Гороховський повідомив у Telegram.

"Ми ("Рада семи") впевнені, що чіпати маленьких та середніх ФОПів не можна. Заплановане підвищення податкового навантаження на них може принести додатково близько 7,9 млрд. гривень – ця сума неспівставна з потребами бюджету, з одного боку, з іншого, вона порівнянна з витратами на програми підтримки бізнесу, які краще скоротити, ніж підвищувати податки "малюкам", - написав він.

Він також зазначив, що необхідно покласти край структуруванню великих бізнесів через ФОП та розпочати боротьбу із зарплатами в конвертах та несплатою податків великим бізнесом.

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"Не платити податки, особливо під час війни, це злочин, як не пояснюй собі причини, виправдовувати це не можна, але акцент слід робити на великий бізнес", - вважає Гороховський.

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Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".