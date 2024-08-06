Гороховський пропонує скоротити програми підтримки бізнесу, а не підвищувати податки "малюкам"
Співзасновник monobank і член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові ("Рада семи") Олег Гороховський виступає за скорочення програм підтримки бізнесу замість запропонованого в законопроєкті №11416 підвищення податків для малих і середніх підприємств.
Про це Гороховський повідомив у Telegram.
"Ми ("Рада семи") впевнені, що чіпати маленьких та середніх ФОПів не можна. Заплановане підвищення податкового навантаження на них може принести додатково близько 7,9 млрд. гривень – ця сума неспівставна з потребами бюджету, з одного боку, з іншого, вона порівнянна з витратами на програми підтримки бізнесу, які краще скоротити, ніж підвищувати податки "малюкам", - написав він.
Він також зазначив, що необхідно покласти край структуруванню великих бізнесів через ФОП та розпочати боротьбу із зарплатами в конвертах та несплатою податків великим бізнесом.
"Не платити податки, особливо під час війни, це злочин, як не пояснюй собі причини, виправдовувати це не можна, але акцент слід робити на великий бізнес", - вважає Гороховський.
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Нагадаємо:
Дефіцит бюджету становить 500 млрд гривень: якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.
Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".
Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:
"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.
На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".