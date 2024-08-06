"Укренерго" вперше оголосило довгострокові спецаукціони для балансування енергосистеми

НЕК "Укренерго" оголосило перші довгострокові аукціони закупівлі допоміжних послуг для балансування енергосистеми, як відбудуться 15 та 22 серпня.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час форуму "Децентралізована генерація. Нові можливості для бізнесу та громад" .

"Укренерго планує купити послуги з надання різних видів резервів, заключивши договори з переможцями аукціонів на 5 років з відтермінуванням надання послуги до одного року.

За словами Кудрицького, такі умови аукціонів – унікальна можливість для інвесторів, бізнесів і громад як забезпечити енергонезалежність, так і розширити чи почати новий бізнес.

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"На першому аукціоні 15 серпня буде виставлена потреба 99 МВт. Ми купуватимемо послуги первинного регулювання. В цьому аукціоні матимуть змогу взяти участь, в основному, системи накопичення енергії – дуже швидкі і дуже маневрені установки, здатні виконати команду диспетчера за 15 секунд.

Другий аукціон відбудеться 22 серпня. Він більш масовий, будемо купувати 1000 МВт: 579 МВт — послуга завантаження, тобто здатність нових електростанцій підтримувати енергосистему шляхом збільшення свого виробітку, і 421 МВт — це симетричний резерв. В цьому аукціоні зможуть брати участь газопоршневі, газотурбінні установки та електростанції на біомасі. Це станції, які зможуть розвантажуватись та завантажуватись за командою диспетчера протягом 15 хвилин", - зазначив Володимир Кудрицький.

Згідно з його інформацією, переможці аукціону отримають фіксований контракт у євро з можливістю відтермінування надання послуги на один рік. Тобто, переможці матимуть час до вересня 2025 року побудувати електростанцію чи установку, здатну забезпечувати балансування енергосистеми. При цьому, тариф, який пропонує Укренерго, буде відчутно вищий, ніж платять оператори європейських енергосистем.

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За словами Володимира Кудрицького, ці аукціони стануть революційним кроком у побудові розподіленої генерації в Україні. А плани і потреби енергосистеми внаслідок руйнувань, завданих росією, значні. Для побудови стійкої до можливих атак системи у найближчі кілька років в Україні потрібно:

+ 4, ГВт потужностей нових вітрових електростанцій;

+ 3,8 ГВт сонячних електростанцій;

+ 1,4 ГВт потужностей газової генерації;

+ 1,1 ГВт потужностей нових ТЕС на біопаливі;

+ 0,8 ГВт потужностей установок зберігання енергії.

"Щоб усе це було збудовано – потрібно близько 12-13 мільярдів євро. Втілити настільки масштабні зміни неможливо без залучення приватних інвестицій. А отже, потрібні економічні передумови, щоб бізнес і громади були зацікавлені у побудові нової децентралізованої енергосистеми. Такі умови створені рішеннями уряду і НКРЕКП, за пропозицією Укренерго, що і зробило можливим впровадження механізму довгострокових аукціонів", - зазначив Кудрицький.

В "Укренерго" нагадали, , що 6 серпня – останній день сплати гарантійного внеску для участі в аукціоні з купівлі резервів підтримки частоти (РПЧ). Для аукціонів з купівлі автоматичних резервів відновлення частоти – термін оплати спливає 12 серпня.

Довідково

Допоміжні послуги – це готовність електростанції до зміни потужності виробництва за командою диспетчера. Таким чином – забезпечується стабільність роботи енергосистеми. "Укренерго", як оператор системи передачі, укладає відповідний договір та купує цю послугу у компаній-виробників електроенергії.

Економічна правда