Жителі трьох областей зможуть отримати гуманітарний скраплений газ - Шмигаль

У Донецькій, Сумській та Харківській областях діятиме проєкт, за яким жителі областей отримуватимуть гуманітарний газ у балонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу", - заявив він.

Він пояснив, що місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам.

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"Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених", - додав Шмигаль.

Економічна правда.