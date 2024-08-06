Жителі трьох областей зможуть отримати гуманітарний скраплений газ - Шмигаль
Вівторок, 6 серпня 2024, 14:32 -
У Донецькій, Сумській та Харківській областях діятиме проєкт, за яким жителі областей отримуватимуть гуманітарний газ у балонах.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Для жителів Донецької, Сумської та Харківської областей діятиме експериментальний проект, завдяки якому вони отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу", - заявив він.
Він пояснив, що місцева влада збиратиме заявки від громадян та передаватиме їх газорозподільчим мережам.
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"Особлива увага до ветеранів, багатодітних родин, одиноких людей, до людей з інвалідністю та малозабезпечених", - додав Шмигаль.
Економічна правда.
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