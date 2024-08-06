Україна найближчим часом очікує на наступний транш 4,2 млрд євро - Шмигаль
Україна найближчим часом очікує наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, за 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро.
"Маємо запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені", - розповів Шмигаль.
Він нагада, що кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету.
"Це допомога для виконання соціальних зобов’язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проектів.
Сектор безпеки й оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів. Всі податки громадян та бізнесу з центрального бюджету ідуть виключно на українську армію", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо:
Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.
Економічна правда