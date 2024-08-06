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Україна найближчим часом очікує на наступний транш 4,2 млрд євро - Шмигаль 

Вівторок, 6 серпня 2024, 13:35 - Віктор Волокіта

Україна найближчим часом очікує наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, за 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 млрд євро.

"Маємо запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені", - розповів Шмигаль. 

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Він нагада, що кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету.

"Це допомога для виконання соціальних зобов’язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проектів.

Сектор безпеки й оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів. Всі податки громадян та бізнесу з центрального бюджету ідуть виключно на українську армію", - зазначив Шмигаль. 

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Нагадаємо:

Україна отримала 3,9 млрд доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк. Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги.

Економічна правда

Шмигаль уряд ЄС євро
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