США виділить корейській фірмі майже пів мільярда доларів на будівництво заводу в Індіані

США виділить південнокорейській компанії SK Hynix до пів мільярда доларів у грантах на будівництво заводу з пакування чіпів в Індіані, США.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Міністерство торгівлі США заявило, що планує виділити компанії кореській компанії SK Hynix до 450 млн дол у вигляді грантів для фінансування сучасного пакувального заводу та центру досліджень і розробок продуктів штучного інтелекту в штаті Індіана.

Зазначається, що SK Hynix, другий за величиною виробник мікросхем пам'яті у світі, заявив, що інвестує близько 3,87 млрд дол у будівництво заводу, який включатиме сучасну виробничу лінію для масового виробництва мікросхем пам'яті наступного покоління з високою пропускною здатністю, які в даний час використовуються в графічних процесорах для навчання систем штучного інтелекту.

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Міністерство також планує виділити 500 млн дол у вигляді державних кредитів для проекту SK Hynix, який, як очікується, отримає право на 25% інвестиційний податковий кредит.

За словами міністерства, завод з пакування пам'яті для продуктів штучного інтелекту та науково-дослідний центр з розробки упаковки створять 1 000 робочих місць і заповнять ключову прогалину в ланцюжку поставок напівпровідників у США.

У серпні 2022 року Конгрес схвалив програму субсидування виробництва напівпровідників і супутніх компонентів у США на суму 39 млрд дол, а також надання державних кредитних повноважень на суму 75 млрд дол.

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Генеральний директор SK Hynix Квак Но-Джонг у своїй зазначив, що компанія глибоко цінує підтримку Міністерства торгівлі США і рада співпрацювати, щоб побачити цей проєкт повністю реалізованим.

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Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.