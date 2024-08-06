Ціни на нафту в світі зросли після падіння: що на них впливає

Ціни на нафту на світових торгах зросли у вівторок, 6 серпня на тлі очікування ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи до 76,33 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 17 центів, або на 0,2%, до 73,11 дол.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 1 долар за барель раніше на початку сесії.

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Ціни на нафту втратили прибуток на волатильних торгах, оскільки побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході і падіння видобутку на найбільшому лівійському нафтовому родовищі Шарара підвищили перспективу дефіциту поставок.

Купівля була обмежена слабким прогнозом попиту в Китаї, в той час як відновлення світового ринку після розпродажу в понеділок надало підтримку.

У понеділок обидва індекси впали приблизно на 1% на тлі падіння світових фондових ринків.

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Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань, що Іран, великий виробник нафти на Близькому Сході, може вжити заходів у відповідь проти Ізраїлю та США після вбивства лідера Хамасу в Тегерані та ізраїльської атаки, в результаті якої загинув командир Хезболли в Лівані, що потенційно може призвести до більш широкої регіональної війни.

Зниження видобутку на лівійському нафтовому родовищі Шарара потужністю 300 000 барелів на добу ще більше підтримало ціни. Видобуток на цьому родовищі, одному з найбільших в країні, впав приблизно на 20% через протести.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падати, оскільки ринок побоюється кризи в найбільшому споживачі нафти в США.