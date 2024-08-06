Завдяки Київстар та "Повернись живим" вже розміновано понад 17 тис. гектарів на Херсонщині

У рамках спільного проєкту з гуманітарного розмінування країни Київстар та фонду "Повернись живим" на початку 2024 року було акумульовано 180 мільйонів гривень.

За допомогою зібраних коштів обладнанням було забезпечено 146 саперних груп. Зокрема, тільки бійці 808-ої окремої бригади підтримки, які першими отримали допомогу, протягом року виявили та знищили близько 2 000 вибухонебезпечних предметів на Херсонщині: від гранат і артилерійських снарядів, до авіаційних ракет, мін і ракет РСЗВ.

У межах благодійної ініціативи "Нам тут жити" в липні 2023 року 808-а окрема бригада Командування Сил підтримки ЗСУ отримала 6 нових повнопривідних пікапів, а також найнеобхідніше для розмінування обладнання — від щупів і металошукачів до дронів, рацій, вибухозахисних костюмів.

Восени 2023 року бригада отримала ще шість автівок і комплектів майна. Загалом, силами бригади з використанням отриманого обладнання та техніки було розміновано вже понад 17 000 гектарів землі в Херсонській області.

"Ми раді, що спорядження та обладнання, яке ми закупили для саперів, продовжує працювати та допомагає ефективно та безпечно розміновувати українські території, рятуючи життя військових та цивільних. Докладаючи спільні зусилля, разом з державою та нашими партнерами, ми робимо все можливе, щоб люди поверталися додому. Результати проєкту демонструють, що важливо й надалі системно підтримувати саперні групи, тому незабаром Київстар запускає новий збір задля швидшого й безпечнішого розмінування нашої країни, адже нам тут жити", — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Крім цього, саперні групи, які були забезпечені в рамках проєкту, успішно застосовували транспорт і обладнання на Донецькому та Запорізькому напрямках фронту: проводили інженерну розвідку, робили безпечні проходи для людей і техніки, зокрема і під час штурмів.

Вже через місяць, після отримання бригадою першої партії пікапів та обладнання, нове авто врятувало життя сапера – ворожий снайпер тяжко поранив бійця на Запоріжжі, а побратими змогли швидко евакуювати його.

"Ми живемо і хочемо жити тут. Ми повинні очистити кожен метр нашої землі для забезпечення мирного життя", — говорить Володимир, командир однієї з груп.

Нагадаємо, з травня 2023 р. тривав збір на забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ.

Загальна сума допомоги від Київстар на потреби саперів вже склала 31,5 млн грн, ще 30 млн грн перерахували абоненти оператора, які підключили Суперсилу Допомога ЗСУ.

Фандрейзингова кампанія об’єднала небайдужих українців, іноземних партнерів, абонентів і співробітників компанії, представників бізнесу та культури.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" продовжує акумулювати кошти на забезпечення війська інженерним обладнанням. Підтримати діяльність фонду можна, задонативши на його рахунок.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові технології зв`язку та в найближчі п`ять років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua