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Топменеджер Нацбанку працюватиме заступником міністра економіки

Вівторок, 6 серпня 2024, 11:04 - Віктор Волокіта
 
Андрій Телюпа
фото НБУ

Андрій Телюпа, який очолював Департамент закупівель, завершив роботу в Національному банку у зв’язку з призначенням його заступником міністра економіки України

Про це повідомляє пресслужба Національного банку. 

Департамент закупівель належить до "Фінансово-адміністративного та операційного блоку", керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник голови Національного банку Ярослав Матузка. 

Департаменту закупівель Національного банку до призначення нового керівника виконуватиме Леся Колесан, начальник управління публічних закупівель цього департаменту. 

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Довідково

Андрій Телюпа пропрацював у Національному банку два з половиною роки. Із січня 2022 року він очолював Департамент закупівель.

Економічна правда

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