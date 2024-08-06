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Інформація не розголошувалась: у Херсоні були перебої з електрикою після обстрілів

Вівторок, 6 серпня 2024, 10:01 - Віктор Волокіта

Перебої з електрикою у понеділок 5 липня пов'язані з пошкодженнями в енергосистемі внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ. Інформація не розголошувалась з міркувань безпеки.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

За його словами, місто заживили досить швидко. Складніша ситуація на Острові - там наразі відсутнє електро- і водопостачання.

"До завершення аварійно-ремонтних робіт вода у мікрорайоні Корабел подаватиметься за графіком з допомогою генераторів: з 6.00 до 8.00 та з 19.00 до 21.00", - розповів Мрочко.

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Він також додав, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання, але обсяг пошкоджень та складна безпекова ситуація суттєво гальмують перебіг робіт.

Економічна правда

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електроенергія Херсон
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