Інформація не розголошувалась: у Херсоні були перебої з електрикою після обстрілів
Вівторок, 6 серпня 2024, 10:01 -
Перебої з електрикою у понеділок 5 липня пов'язані з пошкодженнями в енергосистемі внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ. Інформація не розголошувалась з міркувань безпеки.
Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
За його словами, місто заживили досить швидко. Складніша ситуація на Острові - там наразі відсутнє електро- і водопостачання.
"До завершення аварійно-ремонтних робіт вода у мікрорайоні Корабел подаватиметься за графіком з допомогою генераторів: з 6.00 до 8.00 та з 19.00 до 21.00", - розповів Мрочко.
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Він також додав, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання, але обсяг пошкоджень та складна безпекова ситуація суттєво гальмують перебіг робіт.
Економічна правда
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