Перегляд мінімальних роздрібних цін на вино: необхідність чи вимушений крок

Питання перегляду мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію стає все більш актуальним перед початком сезону збору винограду, а ця проблема обговорюється як підприємцями, так і в урядових колах.

Мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на алкоголь встановлюються Кабінетом Міністрів та повинні переглядатися щороку, але останній перегляд відбувся ще у 2018 році.

Такі ціни встановлюються для обмеження продажу нелегальної продукції, яка не може бути дешевшою за умови сплати всіх податків і зборів, а також вартості тари та логістики.

Проте, з моменту останнього перегляду, ціни на основні складові виробництва значно зросли. Наприклад, у 2018 році газ коштував 1,3 грн за кубометр, а зараз – 7,96 грн. Аналогічна ситуація і з дизельним пальним, ціна якого збільшилася з 28 грн до 53 грн за літр, а електроенергія для населення взагалі виросла з 1,68 грн до 4,32 грн за кВт/год.

Ціни на виноматеріали та інші супутні витрати також зросли, що створює додаткові труднощі для виробників. Перегляд МРЦ допоможе підтримати виноробну галузь, забезпечивши виноградарям можливість продавати свою продукцію за вигіднішими цінами.

Ба більше, це може зупинити масове викорчовування виноградників і створити умови для нових інвестицій у галузь.

Однак, з переглядом МРЦ не все так просто. У ініціативи є свої прихильники, які розуміють необхідність підвищення цін через зростання витрат на виробництво, а також противники, деякі виробники, яким вигідно використовувати неякісну сировину. Вони підживлюють думки населення, що таке рішення направлене проти людей і штовхає на купівлю нелегальної продукції.

Насправді ж такий крок направлено на боротьбу з нелегальним ринком та фальсифікатом.

Як наголосив Володимир Печко, керівник громадської спілки "УКРСАДВИНПРОМ", яка об’єднує 85% виноробної галузі, спілка регулярно направляє пропозиції до Мінекономіки з обґрунтуваннями щодо необхідності перегляду мінімальних цін на алкогольні напої, вказуючи на потребу врахування інфляційного впливу та зростання виробничих витрат​.

"Ціни, встановлені у 2018 році, вже не покривають реальних витрат виробників. Якщо буде проведена індексація мінімальних цін з урахуванням інфляції з моменту їх попереднього перегляду, додаткові надходження до бюджету можуть скласти близько півтора мільярда гривень! Тому сьогодні ми маємо усі підстави для перегляду МРЦ", - підкреслив він

Профільні аграрний та податковий комітети Верховної Ради також підтримують цю ініціативу, наголошуючи на необхідності приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів, що забезпечить стабільні надходження до бюджету та захистить легальний ринок від недобросовісних виробників​.