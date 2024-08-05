Державний парк "Межигір'я" приніс понад 2 мільйони доходу за 2 тижні

Руслан Стрілець

За два тижні після відкриття парковий комплекс "Межигір'я" заробив для держбюджету 2,1 млн грн.

Про це повідомляє міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зазначається, що за два тижні "Межигір'я" принесло держбюджету 2,1 млн грн. З цієї суми 420 000 – сплата податків, зокрема ПДВ.

"Межигір'я" було остаточно передано у державну власність у середині липня, і парк знову відкрили для відвідувачів 19 липня.

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За цей час парк відвідало близько 10 000 людей, серед яких 500 учасників бойових дій, для них вхід безплатний.

Повідомляється, що понад 180 сімей скористалися спеціальним, економічно вигідним квитком "Сімейний", який було запроваджено державним парком для підтримки сімей, які виховують 1-2 дитини.

Наразі команда парку налагоджує роботу, набирає персонал. За липень установа взяла на роботу 40 працівників. Загалом у парку працює 111 осіб.

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"Ми змінюємо філософію розвитку парку. Колишня урядова резиденція має стати парком європейського рівня. У планах перетворити його не просто на дендропарк по типу Софіївки, а зробити його найулюбленішим місцем мешканців Київщини та гостей України по типу Королівського ботанічного саду в Сіднеї чи відомого на весь світ Центрального парку у Нью-Йорку", – сказав Стрілець.

Економічна правда.