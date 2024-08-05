Фонд держмайна продає майно інституту землеустрою за 5 мільйонів

Фонд держмайна проведе онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як йдеться в повідомленні, аукціон відбудеться 9 серпня в "Прозорро.Продажі". Прийняття пропозицій потенційних інвесторів для участі в аукціоні триватиме до 8 серпня 20:00. Початкова ціна за об’єкт приватизації – 4 987 300 гривень без ПДВ.

У ФДМ також зазначили, що майно розташоване за двома адресами: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34 та м. Одеса Люстдорфська дорога, 94-В.

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До складу об'єкта приватизації входить частка розміром 81/100 інженерно-лабораторного корпусу з господарськими будівлями та спорудами (гараж, навіс, трансформаторна, огорожа, вимощення) за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 34 та автогараж на 4 бокси по вул. Люстдорфська дорога, 94-В у м. Одеса. Також до складу входять три транспортні засоби.

Об’єкти нерухомості розташовані на двох земельних ділянках площею 0,27 га та 0,0928 га.

Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов’язаний забезпечити погашення боргів, а також не допустити звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості.

Економічна правда