Мінекономіки повідомило, як простимулювало індустріальні парки

Ощадбанк став третім державним банком, який приєднався до програми "Державне стимулювання створення індустріальних парків".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків можуть вже подавати заявки до Ощадбанку для отримання державної підтримки за двома ключовими напрямами.

Перший передбачає надання безповоротної фінансової допомоги для розвитку інфраструктури індустріальних парків.

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Це включає, зокрема будівництво доріг, прокладання ліній зв’язку та забезпечення постачання газу, води й електроенергії.

Другий напрямок передбачає компенсацію витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж, зокрема електричних.

Це дозволить зменшити фінансове навантаження на ініціаторів проектів і прискорити введення парків в експлуатацію. На період воєнного стану компенсація стосується лише підключення до електромереж.

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Раніше аналогічні договори були підписані з Укрексімбанком та Укргазбанком.

Нагадаємо:

У державному бюджеті передбачено 1 млрд гривень на стимулювання створення індустріальних парків.

Надання коштів відбувається на безповоротній основі (50 % кошторисної вартості) керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50 % вартості приєднання до електричних мереж.

Керуючі компанії індустріальних парків з деокупованих територій зможуть реалізовувати проєкти у співфінансуванні 80 на 20.

Кількість індустріальних парків (ІП), що працюють, в Україні до кінця 2024 року може збільшитися щонайменше до 20 (на сьогодні вже працюють 15), а в 2025 році їх може працювати не менше 30.

Наразі до Реєстру індустріальних парків внесено 86 парків, зокрема у 2024 році - 18.

Індустріальні парки можуть отримати до 150 млн держпідтримки на розвиток інфраструктури.

Економічна правда