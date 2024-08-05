В Росії суттєво зросли ціни на проїзд в плацкартних вагонах

Поїздки по Росії продовжують дорожчати, одночасно зі зростанням цін на авіаквитки різко подорожчав проїзд на залізничному транспорті.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Ведомости".

За даними Росстату, за перші шість місяців 2024 року вартість проїзду в плацкартному вагоні нефірмового поїзда далекого сполучення зросла на 23% - до 287 руб. у розрахунку на 100 км шляху.

Вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового поїзда за той самий період збільшилася на 17% - до 401 руб.

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Проїзд у нефірмовому купейному вагоні подорожчав на 15% - до 438 руб., а у фірмовому - на 16% - до 595 руб.

Нагадаємо:

Центральний банк Росії 26 липня підвищив ключову ставку з 16% до 18%.

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"Зростання внутрішнього попиту продовжує значно випереджати можливості розширення пропозиції товарів і послуг. Для того щоб інфляція знову почала знижуватися, потрібне додаткове посилення грошово-кредитної політики", - йшлося в повідомленні Центробанку.

Річна інфляція в РФ збільшилася з 8,6% у червні до 9,0% станом на 22 липня.

За новим прогнозом, за підсумками року інфляція в Росії становитиме 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Економічна правда