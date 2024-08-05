Газовоз РФ підробляє своє місцеперебування для обходу санкцій: як працює "тіньовий" флот

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Танкер зі зрідженим природним газом (ЗПГ), який пришвартований на санкційному російському газовому заводі прикидається, що знаходиться десь в іншому місці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер зі ЗПГ, який пришвартований на російському газовому заводі, не має відомого страховика, ним керує маловідома індійська компанія. Крім того, він прикидається, що знаходиться в іншому місці.

Самір Мадані, співзасновник TankerTrackers.com, ідентифікував корабель, який нещодавно пришвартувався на експортному заводі "Арктик ЗПГ 2", як судно Pioneer, посилаючись на зовнішній вигляд палуби та розміри.

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Повідомляється, що судно надсилає сигнали, які вказують на те, що воно знаходиться на відстані 1300 кілометрів. Це хід, відомий як спуфінг, який є класичною ознакою тіньового флоту.

Pioneer є частиною підозрюваного "темного флоту" суден ЗПГ, які збирає Москва для транспортування газу охочим покупцям, що схоже на групу кораблів, зібраних для транспортування російської нафти.

Супутникові знімки, вперше показали танкер ЗПГ на арктичному об’єкті, якому важко було розпочати експорт через західні обмеження.

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Страхова компанія Pioneer також внесена до списку "невідомих" у базі даних Міжнародної морської організації — ще одна характеристика кораблів темного флоту.

Дані відстеження судна Pioneer показують, що воно знаходиться в Баренцевому морі на північний схід від Норвегії, далеко від "Арктик ЗПГ 2". Супутникові знімки не показують судно в місці, вказаному системою відстеження.

Нагадаємо:

Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.

Росія вже створила тіньовий флот для переправлення своєї нафти по всьому світу, але зараз з'являється все більше доказів, що Москва почала створювати флот і для скрапленого природного газу.