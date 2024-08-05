Газ в Європі впав вслід за зниженням світових фінансових ринків

Європейські ціни на природний газ впали після "розпродажу" на фінансових ринках, який виник через зростаючі економічні проблеми.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ф'ючерси впали на 3,8% до 35,24 євро за мегават-годину. Базові європейські ф'ючерси на викиди вуглецю на грудень впали на 3,9% на ICE Endex, що є найбільшим падінням з 13 травня.

Світові акції впали на ознаках того, що економіка США знаходиться на межі швидкого погіршення, що також штовхає нафтові контракти вниз.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падати, оскільки ринок побоюється кризи в найбільшому споживачі нафти в США.

Ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії.

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Економічна правда.