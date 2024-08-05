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Газ в Європі впав вслід за зниженням світових фінансових ринків

Понеділок, 5 серпня 2024, 13:41 - Артур Крижний

Європейські ціни на природний газ впали після "розпродажу" на фінансових ринках, який виник через зростаючі економічні проблеми.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ф'ючерси впали на 3,8% до 35,24 євро за мегават-годину. Базові європейські ф'ючерси на викиди вуглецю на грудень впали на 3,9% на ICE Endex, що є найбільшим падінням з 13 травня.

Світові акції впали на ознаках того, що економіка США знаходиться на межі швидкого погіршення, що також штовхає нафтові контракти вниз.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падати, оскільки ринок побоюється кризи в найбільшому споживачі нафти в США.

Ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії.

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Економічна правда.

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