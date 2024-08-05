На Національне військове кладовище планують витратити 1,76 млрд 

Ескізний проект кладовища зробив дніпропетровський архітектор Сергій Дербін

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" Мінветеранів 1 серпня за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з консорціумом "Білдінг ЮА" про будівельні роботи вартістю 1,76 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2025 року мають виконати першу чергу будівництва Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області.

За проектом, перша черга включає сектори поховань, дві колумбарні стіни, центральну площу, адміністративну та господарську будівлі, будівлю охорони, котельню, автостоянки, інженерні мережі тощо.

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У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 312 млн грн припадає на різні вироби з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження.

Ймовірно, йдеться про граніт. Хоча останнім часом точилась публічна дискусія щодо вибору для кладовища каменю "пісковик".

За даними видання, ціни багатьох ідентифікованих будматеріалів переважно ринкові.

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Київський консорціум "Білдінг ЮА" був створений 4 липня 2024 року, тобто через один день після оголошення нинішнього тендеру. 80% у консорціумі належить одеській фірмі ТОВ "Євроелітбуд". По 10 відсотків належать ТОВ "Акам" (виробник граніту) і ПрАТ "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" (асфальтні роботи).

Директором консорціуму й одеської фірми "Євроелітбуд" є Сергій Саушин. Власниками фірми є одесити Олександр Ісаєв і Наталя Побережець.

За даними системи "YouControl", до 2018 року частка Наталі Побережець у фірмі належала одеситу Михайлу Горшкову.

Ще Побережець володіє ТОВ "Будвіжн". До 2022 року воно під назвою "БРК Трансальянс" належало Святославу Пузняку. У 2016-2019 роках Пузняк керував ТОВ "Трансальянсгруп", засновниками якого були Ерадзе Гіулі з Грузії, Сергій Данилевський та Георгій Біркадзе (представник Офісу президента, який інформував координатора "Великого будівництва" Юрія Голика про перебіг кримінального провадження НАБУ стосовно розкрадань на "Великому будівництві").

Економічна правда