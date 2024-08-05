Українська ІТ-компанія Intellias поглинула британську консалтингову фірму

Одна з найбільших сервісних ІТ-компаній Intellias, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, придбала британську NorthLink Digital, яка займається IT-консалтингом.

Про це ЕП повідомила пресслужба Intellias.

Українська сервісна IT-компанія Intellias оголосила про придбання NorthLink Digital, британської ІТ-компанії, що спеціалізується на консалтингу та технологічних рішеннях у сфері фінансових послуг та страхування (FS&I).

NorthLink Digital зосереджується на банківських операціях, платіжних системах, ринках капіталу, страхуванні та кредитуванні.

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Угода дозволить компанії розширити лінійку послуг та сервісів у сфері FS&I, а також посилить присутність компанії на ринку Великої Британії, ідеться у пресрелізі.

Серед клієнтів Intellias в цій галузі — швейцарська банківська група Swissquote, платіжний додаток NabyPay, Resolute Asset Management та платформа фінансування FinCompare.

Економічна правда.

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