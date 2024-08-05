Деякі рейси УЗ все ще затримуються через обстріли інфраструктури напередодні
Понеділок, 5 серпня 2024, 10:42 -
"Укрзалізниця" продовжує оговтуватися від наслідків обстрілу росіян залізничної інфраструктури на Полтавщині: станом на ранок повідомлялося про 4 затримки поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Через обстріли інфраструктури на Полтавщині у неділю декілька поїздів досі затримуються. За даними на 08:00 ранку, від графіка відхилялися чотири рейси:
- №104/103 Львів - Краматорськ (+5:10)
- №22/21 Львів - Харків (+5:10)
- №2/1 Івано-Франківськ - Харків (+2:35)
- №202/201 Ворохта - Харків (+2:35)
Рейси №64/63 Львів - Харків та №112/111 Львів - Ізюм вночі повернулися до графіка, пише компанія.
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Нагадаємо:
Раніше, внаслідок російського обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками.
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