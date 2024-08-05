Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро після вихідних
Понеділок, 5 серпня 2024, 10:15 -
Станом на 5 серпня Національний банк знизив курс гривні до долара на 9 копійок, євро - на 24 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,22 грн, євро – 44,64 грн (на 31 липня долар - 41,13 грн, євро – 44,40 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 – 41,48 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,00 – 45,25 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,05 - 41,55 грн (курс на 4 серпня – 41,00 - 41,59 грн);
- Євро – 44,50 - 45,20 грн (курс на 4 серпня – 44,50 - 45,15 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк – 41,05 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар.
Економічна правда.
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