Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро після вихідних

Станом на 5 серпня Національний банк знизив курс гривні до долара на 9 копійок, євро - на 24 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,22 грн, євро – 44,64 грн (на 31 липня долар - 41,13 грн, євро – 44,40 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,38 – 41,48 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,00 – 45,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,05 - 41,55 грн (курс на 4 серпня – 41,00 - 41,59 грн);

Євро – 44,50 - 45,20 грн (курс на 4 серпня – 44,50 - 45,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,05 - 41,75 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар.

Економічна правда.