Всі розділи
Укр / Рус

У російському Волгограді вночі прогримів вибух: горіла підстанція – ЗМІ

Понеділок, 5 серпня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда
 
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Жителі російського міста Волгограда чули вночі вибух, після чого на електропідстанції виникла пожежа.

Джерело: російський Telegram-канал Astra і волгоградське видання v1.ru

Деталі: Повідомляється, що горіла підстанція "Радянська". 

 
ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Ворошиловський район міста залишився без електрики: зникло світло в будинках, відключилися світлофори і вуличні ліхтарі.

Реклама:

Зазначається, що причини вибуху невідомі.

Українська правда.

Росія
Реклама:
Матеріали за темою
Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині: потяги затримуються 4 серпня 2024, 10:00
Вночі на Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт 3 серпня 2024, 10:00
США продовжили дозвіл на завершення транзакцій з Мосбіржею 2 серпня 2024, 18:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті