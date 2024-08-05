У російському Волгограді вночі прогримів вибух: горіла підстанція – ЗМІ
Понеділок, 5 серпня 2024, 09:00 -
Жителі російського міста Волгограда чули вночі вибух, після чого на електропідстанції виникла пожежа.
Джерело: російський Telegram-канал Astra і волгоградське видання v1.ru
Деталі: Повідомляється, що горіла підстанція "Радянська".
Ворошиловський район міста залишився без електрики: зникло світло в будинках, відключилися світлофори і вуличні ліхтарі.
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Зазначається, що причини вибуху невідомі.
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