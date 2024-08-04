Індія планує посилити обмеження реклами алкоголю - Reuters

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Індія, де заборонена пряма реклама алкогольних напоїв, збирається оголосити про запровадження радикальних правил, які заборонятимуть навіть непряму рекламу і спонсорство заходів.

Про це повідомляє Reuters.

Непряма реклама алкоголю часто обходить заборону, нібито показуючи менш бажані товари, такі як вода, музичні компакт-диски або скляний посуд, прикрашений логотипами та відтінками, пов'язаними з їхнім ключовим продуктом, і часто рекламується популярними кінозірками Боллівуду.

Наприклад, пивоварна компанія Carlsberg просуває свою питну воду Tuborg в Індії за допомогою реклами, в якій зображені кінозірки на танцювальній вечірці на даху, а слоган "Tilt Your World", що перегукується з рекламою пива в інших місцях, прикрашає повідомлення: "Пий відповідально".

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Тепер реклама такого типу може призвести до штрафів для компаній і заборони для знаменитостей, які підтримують рекламу тютюну та алкоголю, що вважається оманливою, за словами вищого державного службовця у справах захисту прав споживачів, про проєкт правил, про який вперше повідомляє Reuters.

Нові заходи можуть змусити такі компанії, як Carlsberg, Pernod Ricard і Diageo, перекроїти маркетингові кампанії.

Індія восьмий ринок алкоголю у світі за обсягами, річний дохід, за оцінками Euromonitor, становить 45 мільярдів доларів США.

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Нові правила передбачають "заборону на участь у непрямій рекламі", яка поширюється на спонсорство та рекламу продуктів, що розглядаються як "розширення бренду" і мають спільні характеристики з алкогольним брендом, йдеться у проєкті.

Штрафні санкції за новими правилами ґрунтуються на законі про захист прав споживачів і передбачають штрафи для виробників та спонсорів у розмірі до 5 мільйонів рупій (60 000 дол), тоді як промоутерам загрожує заборона на спонсорство на строк від одного до трьох років.

Економічна правда