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Українські винороби зможуть скористатися грантами в межах програми "єРобота"

П'ятниця, 2 серпня 2024, 20:48 - Артур Крижний

Кабінет Міністрів розширив програму "єРобота" для аграріїв за напрямком створення нових садів і теплиць: більше українських виноробів зможуть скористатися виплатами.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд ухвалив рішення про посилення роботи програми "єРобота": розширюється перелік регіонів для посадки черешні, персика та абрикоса.

Додається можливість виноробам скористатися грантами, аби вони могли висаджувати власні виноградники, зазначив Шмигаль.

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Одночасно, за словами премʼєра, буде прибрано умову, що при висадці виноградників необхідне встановлення системи зрошення.

Економічна правда.

економіка
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