Статки Трампа впали на майже мільярд доларів з моменту балотування Гарріс

Вартість частки Дональда Трампа в компанії Trump Media & Technology Group впала на 900 млн дол з моменту коли Камала Гарріс вступила в президентські перегони.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що вартість частки, яка належить Дональду Трампу в компанії Trump Media & Technology Group впала на 900 млн дол з 21 липня, коли Камала Гарріс вступила в перегони за Білий дім.

В повідомленні додають, що з того часу вартість акцій Trump Media скоротилася на 23%.

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Вартість домінувальної частки Трампа в консервативній соціальній медіакомпанії складала 4 млрд дол станом на 19 липня, останній торговий день перед тим, як президент Джо Байден вийшов з перегонів й підтримав Гарріс. Тепер частка Трампа оцінюється у 3,1 млрд дол.

Повідомляється, що акції Trump Media стали для трейдерів Волл-стріт індикатором перспективи повернення Трампа до Білого дому, оскільки актив компанії — соцмережа Truth Social — може стати платформою для президентських комунікацій, якщо Трамп переможе.

У червні ціна акцій Trump Media ненадовго підскочила після провального виступу Байдена на дебатах. Акції знову зросли минулого місяця після того, як Трамп пережив замах у Пенсільванії.

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Експерти кажуть, що Trump Media є мем-акцією, що торгується на ажіотажі та імпульсі, а не з огляду на фундаментальні показники.

Нагадаємо:

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який раніше критикував криптовалюту, заявив, що він зробить країну світовим лідером у криптовалюті та запровадить лояльніше регулювання для цього сектору.