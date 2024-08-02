Кабмін відкрив для військових товарів усі пункти пропуску через кордон

Державна митна служба попросила, щоб вантажівки з товарами військового призначення могли їхати через будь-який КПП на кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що кабінет міністрів відкрив для товарів військового призначення усі пункти пропуску через кордон.

Раніше такі товари можна було переміщувати лише через дев'ять автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом і дев'ять залізничних.

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Рішення уряду передбачає безперешкодне переміщення товарів військового призначення через усі відкриті пункти пропуску державного кордону України.

Повідомляється, що це дозволить уникнути форс-мажорних обставин, пов’язаних із блокуванням пунктів пропуску (зараз вони не блокуються, але це було великою проблемою в кінці 2023-го і на початку 2024 року), а також оптимізувати логістику.

Економічна правда.

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