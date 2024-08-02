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Для Донеччини спростили процедуру будівництва свердловин

П'ятниця, 2 серпня 2024, 14:45 - Олексій Артемчук

Уряд ухвалив постанову, за якою у Донецькій області запроваджується експериментальний проєкт із водозабезпечення.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

В ухваленій постанові йдеться про спрощення дозвільних процедур щодо будівництва артезіанських та інших експлуатаційних свердловин.

Повідомляється, що учасники експериментального проєкту зможуть здійснювати будівництво без необхідності отримання багатьох звичайних для будівництва дозволів та інших документів.

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Метою такого кардинального спрощення процедур є прискорення процесу будівництва артезіанських свердловин. Важливо не допустити гуманітарної кризи на підконтрольній частині Донеччини.

Розробником і координатором експериментального проєкту є Міндовкілля.

Економічна правда

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Донецьк вода
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