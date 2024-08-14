У Мін'юсті США розглядають розділ Google після визнання монополістом у сфері онлайн-пошуку – ЗМІ

Міністерство юстиції США розглядає варіант розділу Google після того, як суд визнав, що компанія монополізувала онлайн-пошук і рекламу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, розділ - один із варіантів, які розглядає Мін'юст США.

"Цей крок може стати першою спробою Вашингтона покарати компанію за незаконну монополізацію після невдалих спроб розвалити Microsoft Corp. два десятиліття тому. Менш жорсткі варіанти включають примушення Google ділитися більшим обсягом даних з конкурентами і заходи, які не дозволять їй отримати несправедливу перевагу в ШІ-продуктах", - розповіли агентству джерела на умовах анонімності.

Реклама:

Попри це уряд США, швидше за все, намагатиметься заборонити ексклюзивні контракти, які були в центрі антимонопольної справи проти Google, додає Bloomberg.

Якщо Міністерство юстиції продовжить реалізацію плану розділу компанії, найбільш вірогідними об'єктами для продажу є операційна система Android і веб-браузер Google Chrome, кажуть експерти.

Посадовці також розглядають можливість примусового продажу AdWords, платформи, яку компанія використовує для продажу текстової реклами, сказав один з співрозмовників.

Реклама:

Обговорення в Міністерстві юстиції США активізувалися після рішення суду від 5 серпня про те, що Google незаконно монополізував ринки онлайн-пошуку і текстової реклами.

Google заявив, що подасть апеляцію на це рішення, але суддя наказав обом сторонам розпочати підготовку до другого етапу справи, який включатиме пропозиції уряду щодо відновлення конкуренції, в тому числі можливий запит на розділ компанії.

Представник Google відмовився коментувати інформацію про можливий розділ. Речник Міністерства юстиції також відмовився від коментарів.

Нагадаємо:

Окружний суд США визнав Google винним у порушені антимонопольного законодавства щодо свого пошукового бізнесу, який є найстарішим та найважливішим у компанії.

Прибуткова угода Apple з Google може опинитися під загрозою після того, як американський суд постановив, що компанія Alphabet є монополістом на ринку пошуковиків.

Економічна правда