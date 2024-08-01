В Україні помітно зменшилася частка проблемних кредитів у банках: причини

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 липня 2024 року становила 34,6%, що на 2,8 відсоткових пункта нижче показника станом на початок року.

Про це повідомив Національний банк України.

За даними НБУ, обсяг NPL скоротився за перше півріччя 2024 року на 4,2 млрд грн до 418,2 млрд грн.

Частка NPL роздрібних кредитів за цей час знизилася на 3,9 в. п. до 19,6%.

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Помітно прискорилося і зниження частки NPL у корпоративному кредитному портфелі – на 1,9 в. п. до 42,2%.

Як йдеться в повідомленні, ключові чинники скорочення частки NPL – подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих роздрібних кредитів, передусім банками з українським приватним капіталом.

Водночас, попри всі зусилля, відновлення платоспроможності боржників залишається рідкістю, додали в НБУ.

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Нагадаємо:

Українські банки зафіксували приплив коштів клієнтів та очікують продовження цього тренду.

Економічна правда