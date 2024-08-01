Бізнес пом'якшив негативні очікування, хоча вони залишаються песимістичними: причини

Погіршення безпекової ситуації та дефіцит кадрів стримують активність бізнесу, через що очікування залишаються негативними.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У липні 2024 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 44,4 з 43,6 у червні.

На це вплинули адаптивність до проблем із енергопостачанням, стабільна робота морського коридору, стійкі інфляційні очікування, пом’якшення валютних обмежень, заявив НБУ.

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Зазначається, що водночас стримувальними чинниками виступили – ризик терактів проти критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань та дефіцит кадрів.

Підприємства будівництва значно покращили стримані оцінки своїх економічних результатів завдяки сезонному пожвавленню діяльності, а також бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення житла, інфраструктури, доріг та автострад: секторальний індекс у липні становив 49,6 порівняно з 43,0 у червні.

Підприємства промисловості зберегли стримані очікування через дефіцит електроенергії, посилення бойових дій та нестачу кваліфікованих працівників: секторальний індекс у липні становив 45,8 (у червні – 45,5).

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Підприємства сфери послуг пом'якшили негативні оцінки, попри значні перебої з енергопостачанням, зниження попиту та збільшення видатків бізнесу: секторальний індекс підвищився до 42,5 у липні з 39,7 у червні.

Підприємства торгівлі дещо погіршили очікування під впливом тривалих відключень електроенергії та посилення курсових очікувань: секторальний індекс у липні становив 44.7 (у червні – 46.4).

Ситуація на ринку праці залишається складною. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збереження чисельності працівників на рівні попереднього місяця. Респонденти промисловості та сфери послуг прогнозували скорочення персоналу, хоч і дещо нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки дали керівники торговельних підприємств.

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Бізнес другий місяць поспіль негативно оцінив результати своєї діяльності. У червні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 43.6 з 48.0 у травні.