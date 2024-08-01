Мобілізація "налякала" гостей ресторанів, відвідуваність зменшилась - дослідження

Poster

Через економічну невизначеність та посилення мобілізації відвідуваність закладів харчування зменшилась.

Про це йдеться у дослідженні української компанії з автоматизації закладів Poster.

Так, у лютому–квітні відвідуваність закладів харчування зростала, але вже у травні–червні зменшилась.

Серед причин, які відзначає Poster – економічна невизначеність та посилення мобілізації. Однак загальна цифра півріччя виявилась позитивною: +2% за шість місяців 2024-го.

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"Проте складні обставини, в яких вимушені працювати заклади зараз, не зупиняють ринок. У I півріччі 2024 року за ресторанними КВЕДами вже зареєструвалося 7617 ФОП та ТОВ, що на 3% більше, ніж за такий же період торік", - йдеться у дослідженні.

Дослідження ґрунтується на неперсоналізованій агрегованій статистиці даних продажів Poster. Когорта — 8500 закладів громадського харчування всіх типів зі всіх регіонів України.

Економічна правда.

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