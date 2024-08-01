Moderna знизила прогноз продажів вакцин на чверть через низький попит в ЄС

Компанія Moderna знизила свій прогноз продажів вакцин проти COVID-19 та вірусу RSV на 2024 рік на 25%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прогноз продажів знизився на 1 мільярд доларів через низький попит у ЄС.

Раніше компанія прогнозувала приблизно $4 мільярди доходу за рік, що вже було найнижчим показником з моменту запуску їхньої вакцини проти COVID-19 наприкінці 2020 року.

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За другий квартал Moderna повідомила про чисті збитки в розмірі $1,3 мільярда, або $3,33 на акцію. Аналітики очікували збиток у розмірі $3,39 на акцію.

Загальний дохід компанії за другий квартал становив $241 мільйон, порівняно з $344 мільйонами роком раніше.

Тепер компанія очікує отримати від $3 до $3,5 мільярда доходу за рік після переговорів з офіційними представниками ЄС щодо контрактів на поставку вакцин проти COVID-19 для блоку.

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Економічна правда.