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В Україні поменшало продуктів, які Міноборони забракувало перед постачанням у військо

Четвер, 1 серпня 2024, 14:26 - Віктор Волокіта

Міністерство оборони України у липні 2024 року не допустило постачання 209 тонн неякісних та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Як йдеться в повідомленні, більшість цієї продукції – понад 182 тонни -  не допустили до забезпечення особового складу перед постачанням до військових частин. 

Крім того, під час перевірок у військових частинах не допущено до харчування особового складу неякісних харчових продуктів загальною вагою понад 27 тонн.

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"Міноборони сплачує кошти за послуги лише після того, як продукція, що доставляється до військових частин, пройшла відповідну перевірку якості та документації, як цього вимагає фінансовий контроль", - зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо:

У червні 2024 року інспектори Міноборони не допустили до війська майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів. Тобто значно більше, ніж у липні. 

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Економічна правда

Міноборони продукти
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