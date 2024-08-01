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Укрексімбанк - лідер на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій
Четвер, 1 серпня 2024, 14:55 -
Другий рік поспіль Банк задовольняє обсяги клієнтських операцій: за 1 півріччя 2024 загальна сума угод становила майже 6 млрд дол, або 10% від всього ринку. Укрексімбанк - залишається впевненим лідером на валютному ринку України.
Суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки. Банк також активно співпрацює з підприємствами-експортерами, зокрема агропромисловим комплексом.
Серед клієнтів-імпортерів можна виділити провідних представників паливного, енергетичного, фармацевтичного бізнесів та легкої промисловості. У поєднанні з провідними позиціями Банку щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, очікується, що питома вага таких операцій зростатиме.
Згідно зі статистикою НБУ.
Згідно зі статистикою НБУ.