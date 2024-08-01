Укрексімбанк - лідер на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій

Другий рік поспіль Банк задовольняє обсяги клієнтських операцій: за 1 півріччя 2024 загальна сума угод становила майже 6 млрд дол, або 10% від всього ринку. Укрексімбанк - залишається впевненим лідером на валютному ринку України.

Суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки. Банк також активно співпрацює з підприємствами-експортерами, зокрема агропромисловим комплексом.