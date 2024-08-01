Тепловики Харкова замовили когенераційних газових установок на 61 мільйон

КП "Харківські теплові мережі" Харківської міської ради 25 липня за результатами тендерів замовило ТОВ "Дарекс-Енерго" газопоршневі когенераційні установки для вироблення тепла і електроенергії з газу на 60,51 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 7 листопада 2024 року в Харків мають поставити шість газопоршневих когенераційних установок контейнерного типу виробництва компанії "Powerlink Energy Tech (UK) Co Ltd." (Велика Британія).

Дві установки GXC200C-NG замовили по 14,28 млн грн. Вони мають потужність електричну 200 кВт і теплову 271 кВт та ефективність електричну 36% і теплову 48%.

Чотири установки GXC100C-NG замовили по 7,99 млн грн. Вони мають потужність електричну 100 кВт і теплову 133 кВт та ефективність електричну 36% і теплову 47%.

"Їхня середня вартість за мегават електроенергії становить приблизно 71-80 млн грн. Однак варто враховувати, що це малопотужні установки. Їх питома вартість зворотно пропопорційна потужності", - написало видання.

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Раніше Горішні Плавні замовили газопоршневу когенераційну установку приблизно по 45 млн грн за МВт по електроенергії. Однак вона була уп’ятеро-вдесятеро потужніша – 1 МВт по електроенергії.

А Київ замовив газопоршневі когенераційні установки по 21-22 млн грн за МВт по електроенергії. Вони були ще потужніші – 3,3 МВт і 4,5 МВт по електроенергії.

Виробник "Tedom a.s." (Чехія) пропонував установки Cento 200 на 16% дешевше – по 12,02 млн грн. Однак його відхилили через відсутність гарантійного листа про недопущення російських матеріалів і комплектуючих та документів про локалізацію товару. На іншому тендері "Tedom" зі своїми установками Cento 100 програв фірмі "Дарекс-Енерго" по ціні.

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Нагадаємо:

У Харкові планують встановити понад 100 МВт розподіленої генерації.